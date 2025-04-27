Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 26 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, бронетранспортёр, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих, бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, девять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка и Ильиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 295 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 360 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Отрадное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад горючего.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронированную машину и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 164 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены восемь управляемых авиационных бомб «JDAM» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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