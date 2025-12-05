Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 490 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, пять автомобилей, а также реактивная пусковая установка «Heron» производства Хорватии и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 4 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Вильча, Старица и Лиман Харьковской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», десять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Кучеровка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области, Яровая и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, пять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 14 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Платоновка, Закотное, Бересток, Петровское, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Гришино, Сергеевка, Торское, Вольное, Светлое, Торецкое, Белицкое, Димитров Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 490 военнослужащих, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, пять автомобилей, а также реактивная пусковая установка «Heron» производства Хорватии и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады теробороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Воздвижевка, Доброполье, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 55 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, орудие полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ».

Фото и видео: https://vk.com/mil