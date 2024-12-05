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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.24 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины «Казак», четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 4 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населённого пункта Алисовка Харьковской области. Отражено две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 3 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Петропавловка, Глушковка, Новоосиново Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики. Отражено десять контратак штурмовых групп 3-й, 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны. Противник потерял до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и два склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 37-й, 54-й и 157-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Улаклы, Дачное, Звановка, Переездное, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 117-й тяжелой механизированной, 152-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й, 241-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Дзержинск, Калиново, Щербиновка, Миролюбовка, Правдовка, Новотроицкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад, 49, 425 отдельных штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины «Казак», четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 23-й и 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Садовое и Приозерное Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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