Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 445 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 21 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Садки, Павловка, Варачино, Мирополье, Пролетарское, Яблоновка, Могрица и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, два танка, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Новоосиново, Андреевка, Нечволодовка, Шийковка, Глущенково Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Казак», 11 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Северск, Предтечино, Константиновка, Миньковка, Заря и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, боевую бронированную машину «Казак», пикап и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения, двух бригад нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Коптево, Русин Яр, Красноармейск, Разино, Владимировка, Петровское, Димитров, Октябрьское и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 445 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Комар, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и полка нацгвардии в районах населённых пунктов Павловка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение по лагерю подготовки украинских вооружённых формирований, объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 236 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 162 вне зоны проведения специальной военной операции».

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