Подразделения группировки войск «Восток» России продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 31 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Искрисковщина, Мирополье, Новая Сечь и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжёлой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Старица, Волчанские Хутора и Графское Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Прокоповка, Паламаревка, Ковшаровка, Моначиновка и Грушевка Харьковской области. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражено три атаки формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск. Уничтожены до 30 боевиков и два пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак» и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Краматорск, Константиновка, Резниковка, Ильиновка и Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Гришино, Новый Донбасс, Доброполье, Торецкое, Анновка, Марьевка, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Бойково, Зализничное, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Братское Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Преображенка, Веселянка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, пять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

