07.01.26 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За прошедшие сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 6 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Мирополье и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Старица и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Шапковка, Благодатовка, Пристен, Куриловка и Самборовка Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Закотное, Кривая Лука, Дружковка, Райское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Белицкое, Торецкое, Родинское, Водянское, Красноярское, Шиловка, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери противника составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Коммунаровка, Гавриловка Днепропетровской области, Зеленое, Терноватое, Риздвянка, Зеленая Диброва и Староукраинка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Кирово и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 360 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
