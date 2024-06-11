Подразделения группировки войск «Восток» России продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили н.п. Старомайорское ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах н.п. Серебрянка ДНР, Берестовое, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Противник потерял до 570 военнослужащих и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица L119 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 10 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 42-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й, 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Веселое, Гоптовка, Радянское и Тихое Харьковской области. Отразили семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты и 416-го стрелкового батальона ВСУ. Потери противника за сутки составили до 255 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Противник потерял до 570 военнослужащих и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица L119 производства Великобритании.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новгородское, Калиново, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 345 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два пикапа. Кроме того, поражены: три 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирное, Нестерянка Запорожской области, Осокоровка и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два пикапа, 152-мм орудие «Гиацинт-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражён командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены: противокорабельная ракета «Нептун», две противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США, четыре управляемые авиабомбы: «Hammer» производства Франции и «JDAM» производства США, семь реактивных снарядов: «HIMARS» производства США и «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат».

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