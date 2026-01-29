Северян приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Полная совместимость», снятого в Кольском ЗаполярьеВ Мурманске проводится эвакуация жителей домов по ул. Аскольдовцев, 18-22
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.01.26 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили свыше 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 28 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Пролетарское и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Графское, Верхняя Писаревка, Нескучное и Круглое Харьковской области. Противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, реактивную систему залпового огня и орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожены четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Рубцы, Яцковка, Коровий Яр Донецкой Народной Республики, Благодатовка, Нечволодовка, Новониколаевка и Петровка Харьковской области. Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Васютинское, Красноторка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады специального назначения, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Сергеевка, Белицкое, Кутузовка, Гришино Донецкой Народной Республики, Межевая, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Зализничное, Риздвянка, Воздвижевка, Зарница, Розовка, Комсомольское, Долинка, Цветковое Запорожской области и Васильковка Днепропетровской области. Противник потерял более 270 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Одаровка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базе горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 175 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Региональным фондам капремонта хотят помочь взыскивать долги с недобросовестных собственников квартир-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»