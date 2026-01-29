Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований за сутки составили свыше 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 28 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Пролетарское и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Графское, Верхняя Писаревка, Нескучное и Круглое Харьковской области. Противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, реактивную систему залпового огня и орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожены четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Рубцы, Яцковка, Коровий Яр Донецкой Народной Республики, Благодатовка, Нечволодовка, Новониколаевка и Петровка Харьковской области. Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Васютинское, Красноторка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады специального назначения, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Сергеевка, Белицкое, Кутузовка, Гришино Донецкой Народной Республики, Межевая, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Зализничное, Риздвянка, Воздвижевка, Зарница, Розовка, Комсомольское, Долинка, Цветковое Запорожской области и Васильковка Днепропетровской области. Противник потерял более 270 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Одаровка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базе горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 175 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil