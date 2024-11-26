Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, танк, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 25 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 44-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа и 105-мм орудие М101 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Андреевка, Дачное, Сухие Ялы, Курахово и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, два автомобиля и два 105-мм орудия M119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 37-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык и Заря Донецкой Народной Республики. Отражено 12 контратак подразделений 42-й, 100-й, 117-й, механизированных, 5-й штурмовой бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, танк, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 113-й, 120-й, 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новый Комар, Константинополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражено две контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка Запорожской области, Понятовка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм гаубица М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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