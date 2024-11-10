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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.24 09:00

Подразделения группировки войск «Восток» России улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 770 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 9 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 42-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Избицкое, Вильча и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 60-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Загрызово и Богуславка Харьковской области. Отражена одна контратака штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дальнее, Курахово и Андреевка Донецкой Народной Республики. Отражена одна контратака противника. Потери ВСУ составили до 770 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 100-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад, 42 отдельного стрелкового батальона ВСУ, 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Тарасовка, Старые Терны, Димитров, Даченское и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера «Viking» шведского производства, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Раздольное, Сухие Ялы и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены полевой склад боеприпасов и склад горючего.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Юрковка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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