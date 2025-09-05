Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 4 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны, пограничного отряда погранслужбы Украины и полка нацгвардии в районах населённых пунктов Чернацкое, Алексеевка, Юнаковка, Храповщина, Кондратовка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Меловое и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малеевка, Ольговка, Купянск Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и пять артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степановка, Васюковка, Червоное, Миньковка, Северск, Бересток, Переездное, Марково, Федоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Торецкое, Удачное, Грузское, Сухой Яр, Анновка, Димитров, Родинское, Красноармейск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над населённым пунктом Новоселовка Днепропетровской области. Кроме того, полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск «Восток». Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Гавриловка, Новопавловка Днепропетровской области, Полтавка, Успеновка и Новоивановка Запорожской области. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, 13 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое, Тягинка и Антоновка Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, 11 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 155 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 299 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil