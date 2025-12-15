Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»
Подразделения группировки войск «Восток» России завершили освобождение н.п. Варваровка Запорожской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник за сутки потерял до 495 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», пикап и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 14 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка и Рыжевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжёлой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Великий Бурлук, Вильча, Охримовка и Прилипка Харьковской области. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Купянск-Узловой, Петровка, Подолы, Шийковка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, пусковую установку реактивной системы залпового огня «Heron» производства Хорватии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Никифоровка, Резниковка, Северск, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, 13 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку населённых пунктов Гришино и Светлое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, полка беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Красноярское, Новоалександровка, Родинское, Торецкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял до 495 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», пикап и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населённого пункта Варваровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области. Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Разумовка Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области. Уничтожены более 45 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 290 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
