Подразделения группировки войск «Восток» России завершили освобождение н.п. Волчье Днепропетровской области

Министерство обороны Российской Федерации 8 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 8 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Хотень, Павловка, Писаревка, Мирополье и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», три радиолокационные станции RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Моначиновка, Грушевка, Куриловка, Богуславка Харьковской области, Яровая, Новоселовка, Дробышево, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Отражено две атаки подразделений 1-й бригады нацгвардии из района населённого пункта Осиново Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ.

В районе населённого пункта Петровка Харьковской области пресечена попытка прорыва штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для её восстановления. За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 55 военнослужащих, 18 единиц вооружения и военной техники, в том числе две боевые бронированные машины, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, семь пикапов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 23 автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены десять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Константиновка, Иванополье, Дроновка, Дружковка и Васюковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ивановка, Лозовое Днепропетровской области, Доброполье, Родинское, Белицкое и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. За сутки освобождены 39 зданий.

Отражены 14 атак противника из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. В результате огневого поражения точными попаданиями FPV-дронов и огня артиллерии уничтожены украинский танк и бронетранспортёр вместе с личным составом 155-й механизированной бригады ВСУ. Сорвана попытка боевиков 32-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный. От украинских боевиков освобождены 19 зданий.

В течение суток в районе населённых пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 240 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр Pbv 302 производства Швеции и три пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили свыше 480 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пикап и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населённого пункта Волчье Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Яблоково, Ровнополье, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Преображенка, Степногорск Запорожской области, Бургунка и Тягинка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, 12 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

