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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.25 09:00

Подразделения группировки войск «Юг» России освободили населённый пункт Орехово-Василевка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 580 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёры М113 и М1117 производства США, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 9 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады специального назначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и автомобиль.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Лозовая, Богуславка, Новоплатоновка, Петропавловка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 205 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М11З производства США и два бронетранспортёра YPR-765 голландского производства, шесть орудий полевой артиллерии, включая три производства стран НАТО и шесть автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Нота».

В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобождён населённый пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трёх егерских бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, штурмового полка и бригады теробороны в районах населённых пунктов Муравка, Димитров, Красноармейск, Котлино, Дружба, Пантелеймоновка, Ясеновое, Успеновка, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 580 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёры М113 и М1117 производства США, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, танковой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области, Берислав и Отрадокаменка Херсонской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, боевую машину пехоты и семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 90 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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