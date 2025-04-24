Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 23 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Великий Прикол, Проходы, Турья, Миропольское и Петрушевка Сумской области. На Харьковском направлении поражены скопления живой силы и техники мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы и Малые Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронетранспортёр, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены радиолокационная станция и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Соболевка, Моначиновка, Петропавловка, Паламаревка, Песчаное Харьковской области, Райгородка Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Нота». Уничтожено три склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Южная» освобождён населённый пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новооленовка, Ульяновка, Часов Яр, Иванополье, Миньковка, Новая Полтавка, Березовка, Северск и Яблоновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 335 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия производства стран НАТО и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Удачное, Муравка, Алексеевка, Гришино, Димитров, Зверево и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 370 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Толстой, Вольное Поле, Богатырь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и двух артиллерийских бригад ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка, Каменское Запорожской области и города Запорожье. Уничтожены до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также пунктам временной дислокации вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено девять управляемых авиационных бомб «JDAM» и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также 166 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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