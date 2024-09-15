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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.24 09:00

Подразделения группировки войск «Южная» России освободили населённый пункт Желанное Первое ДНР

Подразделения группировки войск «Южная» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 715 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 14 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 54-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й и 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка, Боровая Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два полевых склада боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Южная» освобождён населённый пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Цукурино, Селидово, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Макаровка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 105 военнослужащих, танк, 155-мм гаубицу «Caesar» производства Франции. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Токаревка Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 53 беспилотных летательных аппарата».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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