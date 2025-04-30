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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России освободили населённый пункт Дорошовка Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 29 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Нечволодовка, Каменка, Двуречная, Московка, Петропавловка Харьковской области и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малиновка, Иванополье, Часов Яр, Миньковка, Петровка, Григоровка, Верхнекаменское, Константиновка и Дылеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Владимировка, Ульяновка, Тарасовка, Зверево, Новоэкономическое, Алексеевка, Миролюбовка, Новоалександровка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склады военно-технического имущества и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 152 районах.

ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 189 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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