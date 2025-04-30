Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 29 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Турья, Садки, Проходы, Могрица и Юнаковка Сумской области. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Нечволодовка, Каменка, Двуречная, Московка, Петропавловка Харьковской области и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малиновка, Иванополье, Часов Яр, Миньковка, Петровка, Григоровка, Верхнекаменское, Константиновка и Дылеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 250 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV и бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Владимировка, Ульяновка, Тарасовка, Зверево, Новоэкономическое, Алексеевка, Миролюбовка, Новоалександровка и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Антоновка, Токаревка, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склады военно-технического имущества и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной пограничной службы Украины, места запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 152 районах.

ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 189 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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