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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России освободили населенный пункт Двуречная Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 28 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

B результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Двуречная Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Ямполь, Григоровка и Ивановка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортёра М113 производства США и шесть автомобилей. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Зеленовка, Opexoвo-Василевка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две американские боевые бронированные машины HMMWV, три автомобиля и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Щербиновка, Дзержинск, Лысовка, Крымское, Зверево, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Ясеновое, Нововасилевка и Котлино Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Времевка и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 115 военнослужащих, танк, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе одно орудие западного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Новопокровка, Работино Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли более 40 военнослужащих и три автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 15 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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