Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и радиолокационную станцию RADA производства Израиля.

Министерство обороны Российской Федерации 28 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Запселье, Могрица, Юнаковка, Угроеды, Великий Прикол и Миропольское Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожено два склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Двуречная, Московка, Сеньково, Купянск Харьковской области, Новое, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шесть складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Часов Яр, Петровка, Серебрянка, Северск, Рай-Александровка, Константиновка, Катериновка, Дылеевка и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, два пикапа и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух тяжёлых механизированных, трёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новая Полтавка, Ульяновка, Тарасовка, Богдановка, Успеновка и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и радиолокационную станцию RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух егерских бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Гуляйполе, Червоное Запорожской области и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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