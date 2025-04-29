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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России освободили населённый пункт Каменка Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и радиолокационную станцию RADA производства Израиля.

Министерство обороны Российской Федерации 28 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Запселье, Могрица, Юнаковка, Угроеды, Великий Прикол и Миропольское Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожено два склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Двуречная, Московка, Сеньково, Купянск Харьковской области, Новое, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шесть складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Часов Яр, Петровка, Серебрянка, Северск, Рай-Александровка, Константиновка, Катериновка, Дылеевка и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, два пикапа и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух тяжёлых механизированных, трёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Лысовка, Новая Полтавка, Ульяновка, Тарасовка, Богдановка, Успеновка и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и радиолокационную станцию RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух егерских бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Гуляйполе, Червоное Запорожской области и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское Запорожской области, Белозерка, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов подразделений ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 234 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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