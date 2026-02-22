Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Противник за сутки потерял до 370 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 18 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 21 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Сенное, Малая Корчаковка, Кондратовка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица и Приколотное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Карповка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», три артиллерийских орудия, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США и 21 автомобиль. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Резниковка, Краматорск, Никифоровка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике егерской, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кучеров Яр, Гришино, Анновка, Новоалександровка, Шевченко, Белицкое, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 350 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Великомихайловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял до 370 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 18 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Юльевка, Камышеваха, Григоровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, 15 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 141-м районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 172 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

