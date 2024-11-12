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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.24 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России освободили населённый пункт Колесниковка Харьковской области

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 105-мм гаубицы М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два полевых склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 11 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Ольховатка и Александровка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Колесниковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островское Харьковской области, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, три 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и два полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Славянск, Звановка, Миньковка, Николаевка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 105-мм гаубицы М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Удачное, Вознесенка, Новоалексеевка, Новодмитровка и Новоселидовка Донецкой Народной Республики. Отражено восемь контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, два бронеавтомобиля «Казак», пять пикапов, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад теробороны, 21-й и 23-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Сухие Ялы, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Сапсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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