Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 105-мм гаубицы М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два полевых склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 11 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 105-й, 115-й, 116-й и 120-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Ольховатка и Александровка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Колесниковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Кучеровка, Загрызово, Копанки, Островское Харьковской области, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 530 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, три 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и два полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Славянск, Звановка, Миньковка, Николаевка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 105-мм гаубицы М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США и два полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 132-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Удачное, Вознесенка, Новоалексеевка, Новодмитровка и Новоселидовка Донецкой Народной Республики. Отражено восемь контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской, 5-й штурмовой бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 505 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «MaxxPro» производства США, два бронеавтомобиля «Казак», пять пикапов, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 117-й, 127-й, 128-й бригад теробороны, 21-й и 23-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Сухие Ялы, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка, Львово, Никольское и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет «Сапсан», цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналам, складам горючего, логистическому центру ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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