Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 485 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 27 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, танк, автомобиль и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Копанки Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады тероборны в районах населённых пунктов Купянск, Сеньково, Лозовая, Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й танковой бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны. Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Дачное и Славянск Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки формирований 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 485 военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 151-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и 132-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Гродовка, Даченское, Миролюбовка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял более 450 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 103-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Ольговка, Молодёжное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолётного типа, в том числе 56 вне зоны проведения СВО».

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