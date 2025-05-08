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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России освободили населённый пункт Липовое ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 7 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Липовое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, бригады специального назначения ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Белая Гора, Романовка, Заря, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, из них четыре бронетранспортёра М113 производства США, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Муравка, Алексеевка, Зверево, Миролюбовка, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Федоровка Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Ольговка, Николаевка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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