Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 7 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Липовое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, бригады специального назначения ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Белая Гора, Романовка, Заря, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, из них четыре бронетранспортёра М113 производства США, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Муравка, Алексеевка, Зверево, Миролюбовка, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Федоровка Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Ольговка, Николаевка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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