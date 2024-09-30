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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.24 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России освободили населённый пункт Макеевка ЛНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 29 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешных наступательных действий освободили населённый пункт Макеевка Луганской Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 44-й, 53-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Григоровка и Торское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмового подразделения ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной бригады ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 67-й, 110-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Даченское, Горняк, Тарасовка, Курахово и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Доброволье и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу «Caesar» производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Копани, Малая Токмачка Запорожской области и Котлярево Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ. Уничтожено три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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