Школьники Мурманской области – победители международного чемпионата по робототехникеМурманчан приглашают принять участие в общегородских субботниках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.05.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России освободили населённый пункт Новое ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 30 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырёх механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Проходы, Могрица, Юнаковка, Садки и Рясное Сумской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и семь артиллерийских орудий, в том числе 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Новое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Звановка, Дроновка, Северск, Подольское, Веролюбовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новая Полтавка, Новоэкономическое, Красноармейск, Ульяновка, Яблоновка, Владимировка и Октябрьское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Зелёное Поле, Богатырь, Комар, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, семнадцать автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Павловка Запорожской области, Токаревка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Гимн великому городу». Документальный фильм (12+)15:25«Неизвестные сражения Великой Отечественной». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Итоги марта: годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 10,4%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 34 копейки, доллар теряет почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Работники Кольской АЭС завоевали первое и второе место в конкурсе электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» по охране труда-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»