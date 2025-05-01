Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 30 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырёх механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Проходы, Могрица, Юнаковка, Садки и Рясное Сумской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и семь артиллерийских орудий, в том числе 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Новое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Звановка, Дроновка, Северск, Подольское, Веролюбовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новая Полтавка, Новоэкономическое, Красноармейск, Ульяновка, Яблоновка, Владимировка и Октябрьское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и семь артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Зелёное Поле, Богатырь, Комар, Отрадное и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 военнослужащих, семнадцать автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Павловка Запорожской области, Токаревка и Садовое Херсонской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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