Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль «MaxxPro», пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 22 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Избицкое и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронетранспортёр, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Тополи, Кондрашовка, Голубовка, Новая Кругляковка, Боровая, Шийковка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Северск, Резниковка, Славянск, Васюковка, Краматорск, Новомарково, Белокузьминовка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая машина пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск, Удачное, Успеновка, Новоандреевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль «MaxxPro», пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Богатырь, Бурлацкое Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Щербаки, Лобковое Запорожской области, Садовое и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и подготовки операторов дронов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 157 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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