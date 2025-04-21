Министерство обороны Российской Федерации 20 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

До начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Осоевка, Турья, Михайловское и Степок Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дылеевка, Константиновка, Александро-Шультино, Белая Гора, Заря, Александро-Калиново, Яблоновка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре боевые бронированные машины. Уничтожены 10 автомобилей, семь артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка, Зверево, Надеждинка, Красноармейск, Петровское и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Поддубное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортёра, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям артиллерийской бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новояковлевка и Степногорск Запорожской области. Уничтожены более 100 военнослужащих, танк, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемых авиационных бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото: https://vk.com/mil