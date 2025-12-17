Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 505 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», девять автомобилей и десять артиллерийских орудий, в том числе шесть западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 16 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Кондратовка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Першотравневое, Барановка, Нестерное, Волчанские Хутора и Приморское Харьковской области. Противник потерял свыше 250 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», артиллерийское орудие, 23 автомобиля, радиолокационную станцию «RADA» производства Израиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Подолы, Шийковка, Глушковка, Купянск-Узловой Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 220 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины. Уничтожены 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Маяки, Алексеево-Дружковка, Степановка, Славянск, Петровское, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров Донецкой Народной Республики и освободили 120 зданий. Продолжается зачистка населённых пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики от разрозненных формирований ВСУ. В районе населённого пункта Родинское Донецкой Народной Республики отражены две атаки подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух пехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Светлое, Торецкое, Белицкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 505 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», девять автомобилей и десять артиллерийских орудий, в том числе шесть западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Великомихайловка Днепропетровской области, Гуляй-Поле и Косовцево Запорожской области. ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 12-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова полка имени П.П. Полубоярова с освобождением населённого пункта Новоплатоновка Харьковской области.

«Мужественные и самоотверженные воины-танкисты с первых дней специальной военной операции выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что на всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции предков, освободивших мир от фашизма.

«Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства».

