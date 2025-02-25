Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 24 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Каменка, Степовая Новоселовка, Лозовая Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Червоное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Зверево, Сергеевка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Комар, Скудное, Вольное Поле, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Каменское, Щербаки Запорожской области, Степное, Токаревка, Понятовка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

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