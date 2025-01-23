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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России освободили населённый пункт Западное Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 630 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, из них два бронетранспортёра М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 22 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской область. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Западное Харьковской области, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской область, Ямполь, Северск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113 производства США. Уничтожено 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Славянск, Николаевка, Константиновка, Предтечино, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, семь автомобилей. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, трёх механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии, трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Крымское, Петровка, Зеленое, Дзержинск, Лысовка, Тимофеевка, Барановка, Сергеевка, Новоелизаветовка, Новопавловка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 630 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, из них два бронетранспортёра М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Зеленый Кут, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, три танка, пять автомобилей, три 155-мм артиллерийских орудия иностранного производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 114 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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