Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Противник за сутки потерял до 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 18 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Мирополье, Лужки, Марьино и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Избицкое, Петровское, Колодезное и Веселое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, боевая машина пехоты, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожено три склада материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освобождён населённый пункт Александровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, двух батальонов беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Осиново, Великая Шапковка, Грушевка, Боровая Харьковской области, Яцковка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, артиллерийской, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Славянск, Новоселовка, Белокузьминовка, Краматорск и Никифоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 135 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, бригады беспилотных летательных аппаратов, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новофедоровка, Петровка, Новогригоровка, Кучеров Яр, Ленина, Гришино, Белицкое Донецкой Народной Республики, Ивановка, Андроновка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Комсомольское, Червоный Яр, Розовка, Копани, Новоселовка, Воздвижевка Запорожской области, Просяная, Мечетное и Гай Днепропетровской области. Противник потерял до 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций радиоэлектронной борьбы, безэкипажный катер, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 145 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 316 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Александровка Донецкой Народной Республики.

«Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство. Следуя боевым традициям, вы, не жалея жизни, отстаиваете интересы нашей Родины, и память о ваших ратных подвигах останется в веках», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил уверенное продвижение военнослужащих полка, которые своей стойкостью и упорством приближают победу.

«Вы увековечили память о воинах полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей нашего государства».

Фото и видео: https://vk.com/mil