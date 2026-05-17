Мурманская область приближается к пикам половодья
Подразделения группировки войск «Запад» России освободили н.п. Боровая и Кутьковка в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 270 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 16 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Великая Писаревка, Запселье, Новая Сечь, Поповка, Хотень и Червоная Заря Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясное Харьковской области. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённые пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок, Червоный Оскол Харьковской области, Красный Лиман, Маяки, Святогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Артема, Константиновка, Николаевка, Ореховатка, Рай-Александровка и Тихоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 105 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Василевка, Доброполье, Новофедоровка, Святогоровка, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 270 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Добропасово Днепропетровской области, Воздвижевка, Даниловка и Новосоленое Запорожской области. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Камышеваха, Кирово, Малокатериновка, Одаровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемых ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Кутьковка Харьковской области.

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед, приближая день нашей общей победы. В результате ваших решительных действий освобождён населёенный пункт Кутьковка. Поздравляю вас с достигнутым успехом», – сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков, а военнослужащие в упорных боях с противником проявляют образцы храбрости, самоотверженности и мужественно исполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов.

Андрей Белоусов поблагодарил личный состав и командование полка за образцовое выполнение воинского долга по защите нашей Родины, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих обеспечат безопасность рубежей нашего государства».

 

 

