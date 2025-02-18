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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России освободили н.п. Фиголевка Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 17 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Фиголевка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Колодези и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, три бронетранспортёра М113 производства США, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Никифоровка, Часов Яр, Червоное, Иванополье, Правдовка и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Константинополь, Разлив, Отрадное Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка «Leopard» производства ФРГ, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Мыловое, Тягинка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, противокорабельная ракета «Нептун» переоборудованная для поражения наземных целей, а также 177 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 102 вне зоны специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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