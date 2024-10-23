Подразделения группировки войск «Запад» России освободили н.п. Новосадовое ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 155-мм гаубица М198. Уничтожено два полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 22 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы и Русская Лозовая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 67-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка Харьковской области, Терны, Торское и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял свыше 470 военнослужащих, три бронетранспортёра М113 производства США, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 23-й, 30-й, 31-й, 54-й, 56-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 900 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, а также произведенные в США: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 155-мм гаубица М198. Уничтожено два полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Щербиновка, Димитров, Красноармейск и Цукурино Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 93-й, 100-й, 150-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 430 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортёра, в том числе американский бронетранспортер М113, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Новоукраинка и Шахтерское Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 5-й танковой бригады ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих, бронетранспортёр, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ильинка Днепропетровской области, Гавриловка, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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