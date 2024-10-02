Подразделения группировки войск «Запад» России освободили н.п. Вишневое Харьковской области, а группировка «Центр» освободила н.п. Крутой Яр ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение ВСУ. Противник потерял до 900 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицы: М777 и М198 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 1 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Вишневое Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 53-й, 60-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Ставки, Ямполь Донецкой Народной Республики, Лозовая Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 24-й, 58-й, 72-й механизированных, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Константиновка, Федоровка, Зализнянское и Майское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 900 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицы: М777 и М198 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Сухая Балка, Дружба и Шевченко Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 635 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм гаубица «МСТА-Б», три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье, Золотая Нива и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено три полевых склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

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