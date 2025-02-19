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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России освободили н.п. Ямполовка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортёр М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 18 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и два автомобиля.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Константиновка, Часов Яр, Иванополье и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, трёх мотопехотных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Андреевка, Удачное, Успеновка, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортёр М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Разлив, Бурлацкое, Новоселка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области, Токаревка, Никольское и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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