Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортёр, автомобиль и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 12 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 22-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Бочково, Уды, Избицкое и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 60-й, 63-й, 115-й механизированных бригад и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Надия Луганской Народной Республики, Купянск, Островское Харьковской области, Красный Лиман, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 470 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119 производства США и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Николаевка, Предтечино, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 33-й, 54-й механизированных, 77-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортёр, автомобиль и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Дзержинск, Вознесенка, Дылеевка и Украинка Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак штурмовых групп 23-й, 42-й, 154-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, три бронетранспортёра, боевую бронированную машину «MaxxPro» производства США, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области, Сухие Ялы, Зеленое Поле и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

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