Подразделения группировки войск «Запад» России в н.п. Кировск ДНР проводят зачистку пригородной территории

Министерство обороны Российской Федерации 28 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 28 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, двух штурмовых и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Писаревка, Варачино, Кондратовка, Иволжанское, Степное и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, тяжёлой механизированной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Вильча, Бологовка, Синельниково и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. В населённом пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Песчаное, Московка, Новосергеевка, Петровка Харьковской области, Волчий Яр, Новоселовка, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Иванополье, Бересток, Северск, Славянск, Алексеево-Дружковка, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 260 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Димитров, Торское, Приют, Гришино, Белицкое, Родинское, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики, Филия и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 505 военнослужащих, танк, три пикапа и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоное, Новогригоровка, Полтавка Запорожской области, Степовое и Вербовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 305 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Львово Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, безэкипажный катер, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, местам сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

