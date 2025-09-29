«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»Учитель из Мурманска Анастасия Дробот борется за выход в финал всероссийского телевизионного шоу «Классная тема!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России в н.п. Кировск ДНР проводят зачистку пригородной территории

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 505 военнослужащих, танк, три пикапа и 122-мм гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 28 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 28 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, двух штурмовых и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Писаревка, Варачино, Кондратовка, Иволжанское, Степное и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, тяжёлой механизированной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Вильча, Бологовка, Синельниково и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. В населённом пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Песчаное, Московка, Новосергеевка, Петровка Харьковской области, Волчий Яр, Новоселовка, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Иванополье, Бересток, Северск, Славянск, Алексеево-Дружковка, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 260 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Димитров, Торское, Приют, Гришино, Белицкое, Родинское, Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики, Филия и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 505 военнослужащих, танк, три пикапа и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоное, Новогригоровка, Полтавка Запорожской области, Степовое и Вербовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 305 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Львово Херсонской области. Уничтожены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, безэкипажный катер, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, местам сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире09:30«Карамель». Художественный сериал, 10 серия (16+)10:20«Карамель». Художественный сериал, 11 серия (16+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»