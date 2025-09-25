В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
Подразделения группировки войск «Запад» России в н.п. Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями, завершают освобождение н.п. Кировск в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 24 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бочково, Волчанск и Охримовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу TRF1 производства Франции, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. В населённом пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями. Завершается освобождение населённого пункта Кировск Донецкой Народной Республики, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в Донецкой Народной Республике южнее Клебан-Быкского водохранилища. За сутки в данном районе освобождено более 4,5 кв. км территории. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Иванополье, Ильиновка, Константиновка, Нелеповка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, танковой, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Новопавловка, Петровка, Родинское и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Маломихайловка Днепропетровской области, Новогригоровка, Полтавка и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Камышеваха, Лукьяновское Запорожской области, Веровка и Веселое Херсонской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственным цехам предприятия «Мотор Сич», местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 136 районах.

Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено два катера ВСУ с десантом.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата».

 

 

