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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России в зоне СВО улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 2 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трёх механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Проходы, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка, Михайловское, Великий Прикол и Миропольское Сумской области. Потери противника составили свыше 95 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Андреевка, Каменка Харьковской области, Кировск, Дробышево, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них два иностранного производства. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Старая Николаевка, Северск, Александро-Калиново, Белокузьминовка, Новооленовка, Новая Полтавка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 285 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, бронетранспортёр М113 и 105 мм гаубица М101 производства США, а также четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» в районах населённых пунктов Ленина, Удачное, Котлино, Муравка, Гришино, Красноармейск, Новосергеевка, Песчаное, Петровского и Белицкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Разлив, Зеленое Поле, Запорожье, Воскресенка, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили более 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Тягинка, Бургунка, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и 177 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 94 над территорией Российской Федерации».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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