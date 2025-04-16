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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.25 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 15 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырёх механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Малая Рыбица, Петрушевка, Краснополье и Ямное Сумской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Каменка, Дорошовка, Радьковка, Московка, Подолы, Сеньково, Богуславка, Новая Кругляковка Харьковской области, Карповка, Редкодуб, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину «Snatch» производства Великобритании, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии производства стран НАТО, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Марково, Часов Яр, Курдюмовка, Иванополье, Яблоновка, Тарасовка, Ульяновка и Валентиновка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 285 военнослужащих, боевая машина пехоты СV-90 производства Швеции, бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены девять автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, а также пять складов боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка, Богдановка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Отрадное, Бурлацкое и Шевченко Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, два бронеавтомобиля, пикап и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области, Токаревка, Садовое, Антоновка и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 100 военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 144-х районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 304 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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