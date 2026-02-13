Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортёра, 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 12 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Кондратовка, Андреевка, Мирополье и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Покровка и Петропавловка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено 12 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Боровая, Ковалевка и Нечволодовка Харьковской области. Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины «Казак», 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Константиновка, Дмитровка, Юрковка и Никифоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, егерской, трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Светлое, Белицкое, Кучеров Яр, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 315 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Горькое, Ровное, Самойловка, Никольское, Чаривное, Розовка, Барвиновка Запорожской области и Тихое Днепропетровской области. Противник потерял свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортёра, 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка Запорожской области и Веселое Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 211 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

