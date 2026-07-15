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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.26 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 14 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Хотень, Старые Вирки, Могрица и Рыжевка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Захаровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Аркадевка, Гороховатка, Подлиман Харьковской области, Маяки, Щурово, Рубцы и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 15 автомобилей, 155 мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Славянск, Никоноровка, Краматорск, Ижевка, Алексеево-Дружковка и Кондратовка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новониколаевка, Райское, Рубежное, Горняк, Красноярское, Светлое, Сергеевка, Марьевка и Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 330 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, станция радиоэлектронной разведки и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкое и Новосолошино Запорожской области. Противник потерял свыше 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Юрковка, Юльевка, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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