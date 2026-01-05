Сопровождающим участников СВО на лечение будут оплачивать проездОливье и «шуба» лидируют в списках и самых любимых, и самых надоевших новогодних блюд россиян
Подразделения группировки войск «Запад» России взяли под контроль населённый пункт Подолы в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили до 410 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронеавтомобиля «Казак», семь пикапов, 105-мм орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 4 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Кондратовка и Писаревка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Золочев, Жуков Яр и Рясное Харьковской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожено три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль населённый пункт Подолы Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Староверовка, Грушевка, Нечволодовка Харьковской области, Лозовое и Рубцов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Новопавловка, Славянск и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 180 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, семь боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Уничтожены два склада материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады спецназначения «Азов» и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торское, Гришино, Доброполье, Гулево, Белицкое, Торецкое, Удачное, Вольное Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Диброва Днепропетровской области. Потери противника составили до 410 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронеавтомобиля «Казак», семь пикапов, 105-мм орудие М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Верхняя Терса, Зализничное, Цветковое и Воздвижевка Запорожской области. ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Садовое Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 210 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

