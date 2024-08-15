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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.24 09:00

Подразделения группировки войск «Запад» России заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 690 военнослужащих и боевую бронированную машину. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 14 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад в районах населённых пунктов Липцы и Тихое Харьковской области. Потери противника составили до 165 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 120-й бригады теробороны и 183-й бригады резерва в районах населённых пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. За сутки отражено две контратаки подразделений 117-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, танк, три бронетранспортёра М113 производства США, три боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Верхнекаменское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 690 военнослужащих и боевую бронированную машину. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.

 

Подразделения группировки войск «Центр» продолжали ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кирово, Торецк, Желанное, Розовка и Гродовка Донецкой Народной Республики. За сутки отражено три контратаки штурмовых групп 53-й механизированной бригады и 15-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 125-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, девять автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: топливная база военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда «HIMARS» производства США, 147 беспилотных летательных аппаратов, из них 119 вне зоны проведения специальной военный операции».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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