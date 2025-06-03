Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 2 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 245 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Петровка, Новый Мир Харьковской области, Волчий Яр, Ямполь, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Никифоровка, Северск, Звановка, Серебрянка, Клебан-Бык, Часов Яр, Щербиновка, Заря, Плещеевка и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 275 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трёх механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоэкономическое, Новоторецкое, Полтавка, Яблоновка, Новониколаевка, Попов Яр, Русин Яр, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 475 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Комар, Федоровка, Запорожье, Поддубное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка, Каменское, Степовое, Степногорск Запорожской области, Никольское и Понятовка Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и разведки, а также три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США, а также 316 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 205 вне зоны проведения специальной военной операции».

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