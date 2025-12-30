Стоимость одного приёма пищи для ребёнка в школах в 2026 году остаётся социально ориентированной30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской области
Подразделения группировки войск «Запад» России завершили освобождение населённого пункта Диброва в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили более 495 военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации 29 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Рыжевка, Андреевка, Алексеевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Графское, Рубежное и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» активными действиями завершили освобождение населённого пункта Диброва Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Глушковка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 144-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, включая иностранных наемников, в районах населённых пунктов Паламаревка и Благодатовка с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожено 26 боевиков и 17 единиц военной техники. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также бронемашину «Iveco» итальянского производства и бронетранспортёр «Senator» канадского производства. Уничтожены 21 пикап и пять складов боеприпасов

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Черевковка, Алексеево-Дружковка, Долгая Балка, Резниковка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль «Hummer» производства США, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гавриловка, Крутояровка, Новопавловка Днепропетровской области, Торецкое, Светлое, Гришино, Шевченко, Шиловка, Белицкое, Водянское, Доброполье и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 495 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Братское, Великомихайловка Днепропетровской области, Бойково, Терноватое и Зализничное Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортёр и 16 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих, девять автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты «Гром» и 140 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 164-й и 169-й отдельных мотострелковых бригад с освобождением населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики.

«Воины-мотострелки в боях за свободу и независимость Донбасса неоднократно доказали, что являются достойными продолжателями традиций предков, защитивших мир от фашизма», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие соединений выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на нашей родной земле.

«Вы навсегда вписали в героическую летопись русского воинства имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за нашу Родину», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять свой воинский долг и надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil



