Экономист Виктор Ляшок: средний размер больничных в новом году составит две тысячи рублей в деньБолее 2 млн обращений направили россияне главе государства на «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.12.24 09:00

Подразделения группировок войск России освободили населённые пункты Трудовое и Старые Терны ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, бронетранспортёр «Rosomak» польского производства, два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 18 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, бронетранспортёр «Rosomak» польского производства, два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Трудовое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Дроновка, Часов Яр, Резниковка, Звановка, Федоровка и Петровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады специального назначения в районах населённых пунктов Дзержинск, Заря, Катериновка, Шевченко, Правдовка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронированную машину «Senator» канадского производства, два автомобиля, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Зеленое Поле, Разлив, Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании, самоходные артиллерийские установки 152-мм «Акация» и 122-мм «Гвоздика», а также 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Садовое Херсонской области, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Отразили две атаки формирований противника. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, два автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года: какие сферы и профессии в Мурманской области оказались самыми «богатыми» в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Ирина
17.12.24 23:33
Вот это поворот событий! Одноклассницы! Видимо Светлана за что-то мстит Марине! Почему нет ни слова о том,что она пыталась подсказать Марине, что так дела не делаются, по старой дружбе школьной .Сразу
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)16:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Экономист Виктор Ляшок: средний размер больничных в новом году составит две тысячи рублей в день-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика