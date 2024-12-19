Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, бронетранспортёр «Rosomak» польского производства, два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 18 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая Харьковской области, Ивановка, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, бронетранспортёр «Rosomak» польского производства, два пикапа, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Трудовое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Дроновка, Часов Яр, Резниковка, Звановка, Федоровка и Петровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Старые Терны Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады специального назначения в районах населённых пунктов Дзержинск, Заря, Катериновка, Шевченко, Правдовка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронированную машину «Senator» канадского производства, два автомобиля, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Зеленое Поле, Разлив, Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании, самоходные артиллерийские установки 152-мм «Акация» и 122-мм «Гвоздика», а также 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Садовое Херсонской области, Нестерянка и Каменское Запорожской области. Отразили две атаки формирований противника. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, два автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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