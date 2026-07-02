Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 1 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Украинское Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Хатнее, Белый Колодезь, Казачья Лопань, Зарубинка, Ольховатка и Бугаевка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Уланово, Вольная Слобода, Храповщина, Хотень Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 пикапов, два артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Подлиман, Червоный Оскол, Малеевка Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части населённого пункта. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий. За сутки в городе уничтожены 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.

При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населённого пункта Маяки Донецкой Народной Республики в результате авиационного удара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожены до 20 боевиков и инженерная техника. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, бронетранспортёр М1117 и четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Николаевка, Стародубовка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта. На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков. Уничтожены до 15 военнослужащих и два танка Т-72.

За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, девять автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА.

Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 210 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий и 21 автомобиль.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ивановка, Чугуево, Марьевка, Новопавловка, Подгавриловка Днепропетровской области, Доброполье, Шевченко, Анновка, Торецкое, Кучеров Яр, Райское и Грузское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Копани Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанское Днепропетровской области, Благодатное, Рыбальское, Новогригоровка, Любицкое, Егоровка, Вольное и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 460 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Новояковлевка и Запасное Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Силами Черноморского флота в центральной части Чёрного моря уничтожено два украинских безэкипажных катера».

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