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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.26 09:00

Подразделения группировок войск России освободили н.п. Ровное и Лесное в Запорожской области, н.п. Малиновка в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 30 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Лужки, Суходол и Краснополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лосевка, Старица и Бугаевка Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малеевка, Изюмское, Червоный Став Харьковской области, Волчий Яр и Пискуновка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части населённого пункта. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели четырьмя опорными пунктами противника и заняли 54 здания. За сутки в городе уничтожены более 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, четыре автомобиля, два наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления БПЛА.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих. Уничтожено пять боевых бронированных машин западного производства, 20 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки и две станции радиоэлектронной борьбы «Дамба».

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий освободили населённый пункт Малиновка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дружковка, Ореховатка, Николаевка и Никаноровка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части населенного пункта и освободили 30 зданий. За сутки уничтожены до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, 21 автомобиль и 26 наземных робототехнических комплексов. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня и 27 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Веселое, Новоподгородное, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье и Светлое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённые пункты Ровное и Лесное Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Великомихайловка, Гавриловка Днепропетровской области, Новоукраинка, Новое Поле, Любицкое и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Димитрово, Камышеваха и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, 7 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожено семь безэкипажных катеров».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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